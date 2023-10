Írsky premiér varoval pred ´neprimeranou´ reakciou Izraela v Gaze

Dublin 11. októbra (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar varoval vládu v Jeruzaleme, že medzinárodná solidarita s Izraelom po útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas sa môže "vytratiť" v prípade neprimeranej reakcie v pásme Gazy. TASR informuje na základe správy agentúr PA Media a DPA.



"Pozícia Írska je v tomto veľmi jasná - Izrael je demokratický štát, suverénny štát, je to štát, ktorý je medzinárodne uznaný a má právo na existenciu," povedal Varadkar.



"Žiaľ, je obklopený nepriateľmi, ktorí ho chcú vykoreniť z povrchu Zeme a preto musí byť schopný brániť sa... Mal by to však robiť primeraným spôsobom," dodal ďalej írsky premiér.



"A veľmi jasne hovoríme izraelskej vláde, že zatiaľ je tu veľa solidarity z USA, z európskych krajín... solidarita by sa mohla vytratiť ... ak bude odpoveď Izraela v Gaze neprimeraná, predovšetkým, ak sa zameriava na civilistov," upozornil Varadkar podľa agentúry AFP.



Počet Palestínčanov, ktorí zahynuli počas náletov Izraela na pásmo Gazy, v stredu stúpol na najmenej 1050. Náletmi Izrael reagoval na masaker izraelských civilistov v pohraničných mestách a na hudobnom festivale v susedstve pásma Gazy. Podľa armády počet izraelských obetí je najmenej 1200.



Izrael okrem náletov ohlásil "úplnú blokádu" Gazy vrátane prerušenia dodávok vody a elektriny.



"Veľmi sme proti tomu, aby bola odrezaná civilná infraštruktúra ako voda, elektrina; myslíme si, že je to veľmi nesprávny prístup," dodal podľa AFP írsky premiér.