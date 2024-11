Írsky prezident rozpustil parlament, voľby budú 29. novembra

Dublin 8. novembra (TASR) - Írsky prezident Michael D. Higgins v piatok oficiálne rozpustil parlament krajiny, čím odštartoval trojtýždňovú kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. novembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Očakávaným víťazom volieb je stredopravá politická strana Fine Gael premiéra Simona Harrisa, ktorá by si tak zaistila miesto vo vláde už štvrtýkrát po sebe. V dosluhujúcom parlamente sa delila o moc s ďalšou stredopravou stranou Fianna Fáil, pričom úlohu premiéra si medzi sebou striedali lídri oboch strán. Súčasťou vládnej koalície bola aj menšia Strana zelených.



V posledných voľbách, ktoré sa v krajine konali v roku 2020, však Fine Gael klesla na tretie miesto za Sinn Féin a Fianna Fáil, ktorá tesne získala najväčší počet kresiel. Všetky tri strany si pritom zabezpečili po viac ako 20 percent hlasov.



Novembrovému hlasovaniu bude dominovať domáci tlak na riešenie krízy v oblasti bývania či rastúci odpor voči migrácii, pre ktorú v krajine v posledných rokoch došlo k viacerým násilným nepokojom.



V piatkovom vystúpení v Dubline Harris novinárom povedal, že "teraz je ten správny čas" požiadať írsky ľud, aby jeho strane udelil nový mandát. Uviedol tiež, že Írsko je "veľká demokracia" a voliči majú "právo na dobrú vládu a tvrdú prácu".



Súčasný premiér v apríli vystriedal na poste Lea Varadkara, ktorý v marci rezignoval po vnútropolitickej kríze. O niekoľko mesiacov neskôr zaznamenal nárast podpory vlády a prepad opozície v európskych i komunálnych voľbách, píše AFP. Harris tvrdil, že jeho vláda dosiahla "veľký pokrok", zatiaľ čo sa poďakoval svojim koaličným partnerom - Fianna Fáil a Strane zelených.



Predsedníčka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová zasa označila nadchádzajúce parlamentné voľby za udalosť, ktorá sa udeje len raz za život, pretože by podľa jej slov mohli Írsku priniesť po prvý raz za posledných 100 rokov vládu bez Fianna Fáil alebo Fine Gael.



"Tí, ktorí držali opraty moci celé storočie, si myslia, že tieto voľby sú vopred rozhodnuté, že všetko bude opäť podľa nich a že sa jednoducho vrátia do vládnych budov," povedala McDonaldová. "Ale írsky ľud k tomu bude mať čo povedať, pretože potreba zmeny nebola ešte nikdy naliehavejšia. Jednoducho si nemôžeme dovoliť ďalších päť rokov neúspešnej vlády," dodala.