Súd uznal bývalú írsku vojačku za vinnú z členstva v Islamskom štáte

Dublin 30. mája (TASR) - Traja sudcovia špeciálneho trestného súdu v Dubline uznali v pondelok bývalú írsku vojačku Lisu Smithovú za vinnú z členstva k džihádistickej skupine Islamský štát (IS) v Sýrii.



Samotná Smithová, pochádzajúca z mesta Dundalk na východnom pobreží Írska, sa k príslušnosti k teroristickej skupine IS nepriznala. Informuje o tom agentúra AFP dodávajúc, že táto 40-ročná žena bola na pojednávaní zahalená hidžábom.



Írsky súd však dospel k záveru, že Smithová, ktorá bola v rokoch 2001-11 príslušníčkou írskej armády, sa pridala k džihádistickej skupine Islamský štát a prisahala jej vernosť v roku 2015, keď odcestovala do Sýrie. Predtým ešte konvertovala na islam.



Smithová však bola v pondelok súdom uznaná za nevinnú v prípade financovania tejto teroristickej organizácie v súvislosti s darom vo výške 800 eur, ktorý podľa jej slov slúžil na humanitárne účely. Ako Smithová uviedla, tieto peniaze mali údajne poslúžiť na liečbu sýrskeho občana v Turecku.



Agentúra AFP ozrejmila, že Smithová sa v roku 2012 vydala na púť do Mekky a na sociálnej sieti Facebook vyjadrila túžbu žiť podľa práva šaría a zomrieť ako mučeníčka.



Bola obvinená v súvislosti s tým, že sa pridala k IS a presťahovala sa do mesta Rakka v Sýrii, ktoré vtedy ovládali islamisti. Vydala sa tam za Brita, ktorý sa zapojil do akcií IS.



Do Dublinu sa Smithová vrátila v roku 2019 - po páde poslednej bašty IS. Po prílete ju spolu s jej malou dcérou zatkli na letisku v Dubline.



Smithovej právnik, Michael O'Higgins, pred súdom tvrdil, že prítomnosť jeho klientky v oblasti kontrolovanej IS z nej nerobí členku džihádistickej organizácie. Vyhlásil za nekorektné, keď je každý, kto odišiel do oblasti ovládanej IS, označovaný za žoldniera - bez ohľadu na to, akú úlohu v skutočnosti zohral.



Advokát dodal, že jediným činom, ktorý "by sa mohol prípadne považovať za formu pomoci" inštitúcii IS, by mohlo byť to, že Lisa Smithová sa starala o domov svojho manžela.