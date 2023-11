Írsky sudca odsúdil na doživotie vraha mladej učiteľky

Dublin 17. novembra (TASR) - Sudca v piatok vyniesol doživotný trest pre slovenského občana Jozefa Pušku, ktorý bol obžalovaný z vraždy mladej učiteľky neďaleko mesta Tullamore v strednom Írsku. TASR informuje podľa Sky News a The Irish Times.



Sudca Tony Hunt pri vynášaní rozsudku povedal, že je k dispozícii iba jeden "zaslúžený" rozsudok. "Jedinú vec, ktorú o tomto prípade nevieme, je dôvod" pre ktorý bol spáchaný, dodal. Kým sa to nezistí, otázka návratu Pušku do spoločnosti "musí byť veľmi otvorená". Predtým v piatok si odsúdený na súde vypočul vyhlásenia najbližších príbuzných obete.



O jeho vine vo štvrtok 9. novembra jednohlasne rozhodla 12-členná porota zložená z deviatich mužov a troch žien. Puška na začiatku procesu vraždu poprel a vyhlásil sa za nevinného.



Učiteľka na základnej škole a hudobníčka Ashling Murphyová (23) bola zavraždená vlani v januári, keď si bola zabehať neďaleko mesta Tullamore v strednom Írsku. Vrah jej uštedril 11 bodných rán do oblasti krku, ktoré spôsobili akútnu stratu krvi a zástavu srdca. Z vraždy obvinili v súčasnosti 33-ročného slovenského občana Jozefa Pušku, ktorý žije v Tullamore. Od januára 2022 bol vo vyšetrovacej väzbe.



Podľa výpovede na súde policajný detektív zraneného Pušku vypočúval 14. januára v nemocnici. Detektív mu oznámil, že je "podozrivou osobou" vo vyšetrovaní vraždy pani Murphyovej. Puška prostredníctvom tlmočníka povedal: "Urobil som to. Zavraždil som. Ja som vrah" a dodal, že mu to je ľúto a neurobil to úmyselne.



Po prepustení z nemocnice 18. januára Pušku zatkli. Vtedy však tvrdil, že pani Murphyovú nepozná a nepamätá si, že by sa 14. januára priznal k jej vražde.



Obžaloba predložila dôkazy o Puškovom prijatí v nemocnici, analýzu DNA spoza nechtov obete, kamerové zábery a svedectvá. DNA spod nechtov sa zhoduje s profilmi DNA Pušku s pravdepodobnosťou jedna ku 14.000.



Vo svojej výpovedi na súde Puška tvrdil, že ho 12. januára popoludní napadol a dobodal neznámy muž s maskou. Na miesto prišla žena a videl, ako na ňu ten istý muž zaútočil.



Prípad rezonoval aj v susednej Británii, kde v rovnakom čase došlo k sérii vrážd, ktoré upriamili pozornosť na násilie páchané na ženách.