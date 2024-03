IS oznámil, že bude podnikať ďalšie útoky na židov a kresťanov

Bejrút 29. marca (TASR) - Teroristické hnutie Islamský štát (IS) vo štvrtok vyhlásilo, že bude podnikať ďalšie útoky proti "židom a kresťanom" po celom svete. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Hovorca IS Abú Huzajfa al-Ansárí v 40-minútovej novej zvukovej nahrávke, zverejnenej médiom hnutia al-Furkán, vyzval "osamelých vlkov na útoky proti križiakom (kresťanom) a židom všade vo svete, predovšetkým v Európe, Spojených štátoch a v srdci židovského štátu, meste al-Kuds, a v Palestíne počas ramadánu".



Ramadán je moslimský posvätný mesiac a al-Kuds je arabský názov Jeruzalema.



Hovorca tiež ocenil útok na koncertnú sálu Crocus City Hall na predmestí Moskvy z minulého piatka, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát. Masaker si vyžiadal vyše 140 mŕtvych a 360 zranených.



IS v januári oznámil, že dvaja jeho členovia sa odpálili v dave ľudí, ktorí sa zhromaždili na cintoríne v juhovýchodnom iránskom meste Kermán. Tento samovražedný útok pripravil o život 84 ľudí a zranil ďalších 284.



Al-Ansárí dodal, že hnutie sa stále "mstí za všetkých moslimov a trestá odpadlíkov".



Vo zvukovej nahrávke si al-Ansárí pripomenul desiate výročie vyhlásenia samozvaného kalifátu Islamského štátu v roku 2014.



Vyzval takisto spiace bunky Islamského štátu v Sýrii, aby útočili na tamojší tábor al-Hol a oslobodili väznených členov hnutia.



V tábore al-Hol, ktorý kontrolujú sýrski Kurdi podporovaní Spojenými štátmi, žije mnoho rodín patriacich k extrémistickej militantnej organizácii Islamský štát, vrátane niekoľkých občanov cudzích krajín.



IS dlhé roky ovládal rozsiahle oblasti Sýrie, zmietajúcej sa v občianskej vojne, a aj susedného Iraku. V júni 2014 tam vyhlásil takzvaný kalifát a oznámil, že sa postavil do čela "svetového džihádu".