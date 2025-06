Išiba a I sa dohodli na riešení geopolitických kríz v spolupráci s USA

Soul 9. júna (TASR) - Novozvolený juhokórejský prezident I Če-mjong a japonský premiér Šigeru Išiba súhlasili, že geopolitické krízy budú riešiť v rámci trojstrannej spolupráce so Spojenými štátmi. Dohodli sa na tom v pondelok počas prvého telefonátu oboch lídrov, uvádza úrad juhokórejského prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Rozhovor trval približne 25 minút a obaja počas neho tiež potvrdili dôležitosť bilaterálnych vzťahov medzi susednými krajinami. Išlo o Iho druhý telefonát so zahraničným lídrom po piatkovom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



„I vyjadril nádej, že obe krajiny budú spolupracovať pri hľadaní vzájomne prospešných prístupov k riešeniu budúcich výziev z hľadiska ich spoločných národných záujmov,“ povedal hovorca prezidenta.



Lídri sa zhodli na potrebe vybudovať „pevnejší a vyspelejší“ bilaterálny vzťah založený na „vzájomnom rešpekte, dôvere a zodpovednom prístupe“, uviedol hovorca. Juhokórejský prezident od nástupu do úradu zdôrazňuje potrebu súdržnej politiky s Japonskom.



Pri príležitosti júnového 60. výročia normalizácie diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami sa I a Išiba dohodli na podpore spolupráce a posilňovaní komunikácie vlád. Premiér sa s prezidentom osobne stretne zrejme na summite skupiny siedmich ekonomicky vyspelých krajín (G7) v Kanade, ktorý je naplánovaný na 15. až 17. júna.



Podľa vysokopostaveného predstaviteľa prezidentskej kancelárie sa pripravuje aj telefonát s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.