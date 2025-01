Išiba: Japonsko musí prehĺbiť spoluprácu s USA

Tokio 24. januára (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v piatok vyzdvihol význam udržiavania úzkych vzťahov so Spojenými štátmi pre regionálnu stabilitu a zároveň sa snaží dohodnúť stretnutie s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Zatiaľ čo rovnováha moci v regióne prechádza historickými zmenami, my musíme určitým spôsobom prehĺbiť japonsko-americkú spoluprácu," vyhlásil Išiba v parlamente. Tokio tiež musí zabezpečovať podporu USA pre región, aby sa zabránilo vzniku mocenského vákua, ktoré by viedlo k nestabilite regiónu, dodal Išiba v prejave.



Jeho vyjadrenia podčiarkli obavy z posilňovania čínskej armády v ázijsko-tichomorskom regióne a tiež z Trumpovej politiky "Amerika na prvom mieste", ktorá by mohla viesť k navýšeniu výdavkov spojencov na obranu.



"Japonsko-americké vedenie je nevyhnutné na posilnenie slobodného a otvoreného indo-pacifického regiónu. (Dosiahneme to) vytvorením viacvrstvových bezpečnostných sietí," povedal premiér. Jedna by sa podľa neho skladala z Japonska, USA, Austrálie a Indie, ďalšia z Japonska, USA a Južnej Kórey a posledná z Japonska, USA a Filipín.



"Na nadchádzajúcom summite Japonsko-USA sa chcem s prezidentom podeliť o názory týkajúce sa týchto bezpečnostných a hospodárskych otázok," skonštatoval japonský premiér. Tamojšie médiá informovali, že stretnutie medzi Išibom a Trumpom by sa mohlo uskutočniť už budúci mesiac, pravdepodobne v Spojených štátoch.



Išiba v novembri v telefonickom rozhovore s Trumpom uviedol, že sa chce s novozvoleným prezidentom stretnúť v januári pred jeho inauguráciou, k čomu však nedošlo. Trump sa stretol v decembri s manželkou bývalého japonského premiéra a tiež so šéfom japonskej technologickej investičnej spoločnosti SoftBank, pripomína AFP.