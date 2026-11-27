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Islamabad, Rijád a Ankara odsúdili útoky húsíov
Saudská Arábia je v uplynulých mesiacoch vystavená opakovaným útokom húsíov, ktorí sa zameriavajú na jej mestá, ropné zariadenia a lodnú dopravu.
Autor TASR
Islamabad 27. novembra (TASR) - Pakistan, Saudská Arábia a Turecko v piatok odsúdili pokračujúce útoky jemenských povstalcov húsíov v regióne Blízkeho východu a prisľúbili posilnenie vzájomných vzťahov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vysokopostavení predstavitelia bezpečnostných zložiek a diplomati z týchto troch krajín sa stretli v pakistanskej metropole Islamabad po tom, ako ich vlády v auguste podpísali obrannú dohodu, tzv. pakt z Mekky, ktorý tieto krajiny zaväzuje k vzájomnej obrane, ak dôjde k napadnutiu jednej z nich.
Agentúra AP s odvolaním sa na pakistanských predstaviteľov informuje, že zástupcovia krajín rokovali viac než dve hodiny, pričom diskutovali o vývoji situácie na Blízkom východe a zaviazali sa podporovať diplomatické snahy zamerané na zmiernenie napätia v regióne.
„Všetky tri strany opätovne dôrazne odsúdili pokračujúce a ohavné útoky milícií húsíov, ktorých cieľom sú civilisti a civilná infraštruktúra v Saudskej Arábii,“ uviedol pakistanský minister zahraničných vecí Ishák Dár.
Trojica štátov podľa jeho slov potvrdila svoje spoločné odhodlanie pokračovať a zintenzívniť úsilie na podporu Rijádu pri zaisťovaní bezpečnosti, suverenity a územnej celistvosti krajiny.
Saudská Arábia je v uplynulých mesiacoch vystavená opakovaným útokom húsíov, ktorí sa zameriavajú na jej mestá, ropné zariadenia a lodnú dopravu.
Na stretnutí v Islamabade sa podľa Dára zúčastnili okrem šéfov diplomacií a rezortov obrany Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka, aj náčelníci generálnych štábov ich armád. Všetky strany podľa neho potvrdili svoj záväzok posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, spoločného technologického vývoja, odborného vzdelávania a budovania kapacít.
Vysokopostavení predstavitelia bezpečnostných zložiek a diplomati z týchto troch krajín sa stretli v pakistanskej metropole Islamabad po tom, ako ich vlády v auguste podpísali obrannú dohodu, tzv. pakt z Mekky, ktorý tieto krajiny zaväzuje k vzájomnej obrane, ak dôjde k napadnutiu jednej z nich.
Agentúra AP s odvolaním sa na pakistanských predstaviteľov informuje, že zástupcovia krajín rokovali viac než dve hodiny, pričom diskutovali o vývoji situácie na Blízkom východe a zaviazali sa podporovať diplomatické snahy zamerané na zmiernenie napätia v regióne.
„Všetky tri strany opätovne dôrazne odsúdili pokračujúce a ohavné útoky milícií húsíov, ktorých cieľom sú civilisti a civilná infraštruktúra v Saudskej Arábii,“ uviedol pakistanský minister zahraničných vecí Ishák Dár.
Trojica štátov podľa jeho slov potvrdila svoje spoločné odhodlanie pokračovať a zintenzívniť úsilie na podporu Rijádu pri zaisťovaní bezpečnosti, suverenity a územnej celistvosti krajiny.
Saudská Arábia je v uplynulých mesiacoch vystavená opakovaným útokom húsíov, ktorí sa zameriavajú na jej mestá, ropné zariadenia a lodnú dopravu.
Na stretnutí v Islamabade sa podľa Dára zúčastnili okrem šéfov diplomacií a rezortov obrany Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka, aj náčelníci generálnych štábov ich armád. Všetky strany podľa neho potvrdili svoj záväzok posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, spoločného technologického vývoja, odborného vzdelávania a budovania kapacít.