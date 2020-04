Islamisti sa pokúsili znovu dobyť mesto Suchna v strednej Sýrii

Bejrút 9. apríla (TASR) - Najmenej 18 vojakov sýrskej armády zahynulo pri útoku, ktorý vo štvrtok v strednej časti Sýrie podnikla džihádistická skupina Islamský štát (IS). Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Provládni vojaci podporovaní ruským letectvom bojovali s džihádistami na okraji púštneho mesta Suchna v provincii Homs. Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán informoval, že ruské letectvo zasiahlo do bojov s cieľom zabrániť džihádistom v postupe a opätovnom ovládnutí tohto mesta.



Sýrske vládne jednotky sa mesta Suchna znovu zmocnili v roku 2017, keď odtiaľ vytlačili džihádistov.



Pri štvrtkových náletoch a pozemných bojoch padlo podľa SOHR aj najmenej 11 príslušníkov IS.



Ide o najtragickejšiu bilanciu útokov v tejto oblasti od vlaňajšieho decembra, keď bojovníci IS zaútočili na posádku vládnych síl v zariadení na ťažbu zemného plynu ležiacom východne od mesta Homs, pričom zabili štyroch civilistov a 13 vojakov a príslušníkov domobrany.



IS vyhlásil v roku 2014 v častiach Sýrie a susedného Iraku svoj kalifát. Po rokoch bojov sa vlani silám podporovaným USA podarilo vyhnať džihádistov z ich poslednej bašty na území východnej Sýrie.



IS si však stále zachováva prítomnosť v rozľahlej Sýrskej púšti, známej aj pod názvom Bádijat aš-Šám, ktorá zaberá dve tretiny územia Sýrie - od provincie Homs smerom na juhovýchod až po hranice s Irakom.



Občianska vojna v Sýrii si od svojho vypuknutia v roku 2011 vyžiadala viac ako 380.000 obetí a ďalšie milióny ľudí donútila opustiť ich domovy.