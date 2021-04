Islamistické milície podnikli útoky na dve základne somálskej armády

Mogadišo 3. apríla (TASR) - Islamistické milície aš-Šabáb v sobotu podnikli útoky na dve základne somálskej armády na juhu krajiny. Armáda pripustila obete na životoch v svojich radoch. Dodala súčasne, že obe základne má plne pod svojou kontrolou, informovala agentúra Reuters.



Obe základne - Bariire a Awdhigle - sa nachádzajú asi sto kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Mogadišo.



Armáda uviedla, že pri útoku zahynuli "viacerí" jej príslušníci. Nemenovaný armádny dôstojník súčasne informoval, že o život prišlo aj niekoľko útočníkov. Dodal, že armádni vojaci pokračujú v ich prenasledovaní v okolitej džungli.



Milície aš-Šabáb, ktoré sú napojené na teroristickú sieť al-Káida, vo svojom vyhlásení podľa Reuters uviedli, že svoje útoky na dve základne začali aktivovaním náloží nastražených v automobiloch.



Okrem útokov na vojenské základne milície atakovali aj konvoj armádnych vozidiel vyslaných zo severu na pomoc ohrozeným posádkam v Bariire a Awdhigle.



Rozhlasová stanica Dalsan zároveň - s odvolaním sa na svoje vlastné zdroje - informovala, že na základni Bariire zahynulo 47 príslušníkov armády a že islamisti sa zmocnili šiestich armádnych vozidiel.



Milície aš-Šabáb vznikli v Somálsku v roku 2004. Od roku 2008 sa ich ozbrojenci pravidelne dopúšťajú teroristických činov. Do roku 2010 skupina ovládla rozsiahle územia, ale v lete 2011 bola nútená opustiť Mogadišo a prejsť na partizánsku taktiku boja, a to nielen proti somálskej vláde, ale aj jej spojencom.



Vo februári 2012 jeden z vodcov aš-Šabábu oznámil vstup do aliancie s al-Káidou. Odhaduje sa, že v radoch milícií je asi 7000 ľudí.