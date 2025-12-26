< sekcia Zahraničie
Islamistické militantné zoskupenie sa prihlásilo k útoku na mešitu
Mesto Homs je domovom prevažne sunnitských moslimov, no nachádza sa tu aj niekoľko oblastí, kde prevládajú alaviti.
Autor TASR
Damask 26. decembra (TASR) - Džihádistické zoskupenie Brigáda podporovateľov Sunny (Sarájá Ansár as-Sunna) sa prihlásilo k piatkovému bombovému útoku na mešitu v sýrskom meste Homs, v oblasti, kde žije prevažne alavitská komunita. Útok si doposiaľ vyžiadal najmenej osem obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení na platforme Telegram zoskupenie uviedlo, že jeho bojovníci „odpálili viacero výbušných zariadení“ v mešite imáma Alího ibn Abí Táliba, ktorá sa nachádza v alavitskej oblasti.
Skupina vznikla po zvrhnutí vládcu Bašára Asada, ktorý je členom alavitskej komunity. Militantné hnutie sa prihlásilo k zodpovednosti za bombový útok na kostol v Damasku aj v júni tohto roka.
Piatkový výbuch si vyžiadal 8 obetí a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí označilo útok za „zúfalý pokus“ o destabilizáciu krajiny a prisľúbilo, že páchatelia budú potrestaní. Rezort diplomacie zopakoval svoj „pevný postoj v boji proti terorizmu vo všetkých jeho podobách“ a zdôraznilo, že „takéto zločiny neodradia sýrsky štát od úsilia o posilnenie bezpečnosti, ochrany občanov a potrestanie zodpovedných osôb“.
