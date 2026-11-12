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Islamistické útoky v KDR komplikujú boj proti ebole, pribúdajú obete
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ nie je schválená vakcína ani liečba.
Autor TASR
Nairobi 12. novembra (TASR) - Útoky ozbrojencov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) a ďalšie násilnosti na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) výrazne komplikujú boj proti epidémii eboly. Pri útoku na severovýchode KDR minulý týždeň zahynulo 66 civilistov vrátane troch zdravotníkov. Vo štvrtok o tom informovalo Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC), uviedla agentúra AFP, píše TASR.
„Tento strašný útok predstavuje vážnu humanitárnu krízu a výraznú prekážku v boji proti epidémii,“ vyhlásil predstaviteľ Africa CDC Wessam Mankoula.
Násilnosti narúšajú prácu zdravotníkov a obmedzujú možnosti sledovania šírenia nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu upozornila na pokračujúce útoky na zdravotnícky personál. Násilie podľa nej spôsobilo, že viac ako 1000 kontaktov nakazených sa nepodarilo ďalej monitorovať a tri nepotvrdené prípady nákazy ebolou zostávajú nevysvetlené.
Epidémia eboly si v KDR vyžiadala už viac ako 5300 obetí a počet potvrdených prípadov nákazy presiahol 11.000. Podľa údajov konžského ministerstva zdravotníctva zo stredy sa nakazilo 11.042 ľudí a 5387 zomrelo. Epidémia vypukla v polovici mája v provincii Ituri na východe krajiny.
Boj proti vírusu komplikuje aj nedostatok zdrojov v zdravotníctve. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok upozornila, že napriek stovkám miliónov dolárov vyčlenených medzinárodným spoločenstvom sa značná časť pomoci nedostáva k zdravotníkom a pacientom v teréne. Podľa MSF zdravotníkom v KDR chýbajú mzdy, školenia, zdravotnícky materiál aj palivo pre sanitky.
MSF zároveň varovali, že niektoré nemocnice sa namiesto miest liečby stali novými ohniskami prenosu vírusu. V jednej časti provincie Severné Kivu sa v zdravotníckych zariadeniach nakazili takmer tri štvrtiny pacientov s ebolou.
Nákaza sa rozšírila do ôsmich z 26 provincií KDR a zasiahla aj ďalšie africké krajiny vrátane Ugandy, Kene a Nigérie.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ nie je schválená vakcína ani liečba.
„Tento strašný útok predstavuje vážnu humanitárnu krízu a výraznú prekážku v boji proti epidémii,“ vyhlásil predstaviteľ Africa CDC Wessam Mankoula.
Násilnosti narúšajú prácu zdravotníkov a obmedzujú možnosti sledovania šírenia nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu upozornila na pokračujúce útoky na zdravotnícky personál. Násilie podľa nej spôsobilo, že viac ako 1000 kontaktov nakazených sa nepodarilo ďalej monitorovať a tri nepotvrdené prípady nákazy ebolou zostávajú nevysvetlené.
Epidémia eboly si v KDR vyžiadala už viac ako 5300 obetí a počet potvrdených prípadov nákazy presiahol 11.000. Podľa údajov konžského ministerstva zdravotníctva zo stredy sa nakazilo 11.042 ľudí a 5387 zomrelo. Epidémia vypukla v polovici mája v provincii Ituri na východe krajiny.
Boj proti vírusu komplikuje aj nedostatok zdrojov v zdravotníctve. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok upozornila, že napriek stovkám miliónov dolárov vyčlenených medzinárodným spoločenstvom sa značná časť pomoci nedostáva k zdravotníkom a pacientom v teréne. Podľa MSF zdravotníkom v KDR chýbajú mzdy, školenia, zdravotnícky materiál aj palivo pre sanitky.
MSF zároveň varovali, že niektoré nemocnice sa namiesto miest liečby stali novými ohniskami prenosu vírusu. V jednej časti provincie Severné Kivu sa v zdravotníckych zariadeniach nakazili takmer tri štvrtiny pacientov s ebolou.
Nákaza sa rozšírila do ôsmich z 26 provincií KDR a zasiahla aj ďalšie africké krajiny vrátane Ugandy, Kene a Nigérie.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ nie je schválená vakcína ani liečba.