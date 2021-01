Islamistickí útočníci napadli v Mali francúzsky konvoj

Paríž 9. januára (TASR) - Šesť francúzskych vojakov bolo zranených pri operácii proti islamistickým fundamentalistom v západoafrickej krajine Mali. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá, ktoré vychádzajú zo zdrojov ministerstva obrany v Paríži.



Útočníci vrazili v piatok ráno svojím vozidlom do armádneho konvoja a následne odpálili výbušninu. Incident sa odohral v strednej časti Mali, v okolí mesta Gourma.



Zranených vojakov previezli do vojenskej nemocnice v meste Gao, pričom troch z nich následne letecky prepravili na ďalšie ošetrenie do Francúzska.



Podľa televíznej a rozhlasovej stanice Franceinfo nie je ani jeden zo zranených francúzskych vojakov v ohrození života.



Išlo už o tretí vážny útok na francúzskych vojakov od konca vlaňajšieho decembra, keď v priebehu jedného týždňa bolo v Mali zabitých päť francúzskych vojakov.



Francúzsko, ktorému v minulosti patrilo Mali ako kolónia, má v západnej Afrike za účelom boja proti islamistom rozmiestnené tisícky vojakov. Patrí medzi nich aj 5100 vojakov pôsobiacich v rámci protiteroristickej operácie Barkhane.