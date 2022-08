Islamistu Elsheikha z bunky známej ako Beatles odsúdili na doživotie

Washington 19. augusta (TASR) - Člen britskej teroristickej bunky Islamského štátu (IS) známej ako "The Beatles" El Shafee Elsheikh bol v USA piatok odsúdený na doživotie za smrť štyroch amerických rukojemníkov v Sýrii. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Súd v meste Alexandria v štáte Virginia tomuto 34-ročnému mužovi udelil osem doživotných trestov. V apríli ho tento súd uznal za vinného z brania rukojemníkov, plánovania vrážd amerických občanov a podpory teroristickej organizácie.



Elsheikha spolu s ďalším Britom Alexandom Koteym v januári 2018 v Sýrii chytili kurdské milície; do USA boli prevezení v roku 2020. Na trestné stíhanie boli vydaní pod podmienkou, že USA sa nebudú snažiť o trest smrti, píše AP. Koteyho v apríli tohto roka odsúdili na doživotie.



Členovia bunky Islamského štátu sa mali v rokoch 2012-15 podieľať na mučení a vraždení rukojemníkov zo západných krajín v Iraku a Sýrii. Pre silný britský prízvuk dostali prezývku "The Beatles" - podľa známej kapely z Liverpoolu.



Líder skupiny Mohammed Emwazi bol zabitý pri útoku dronom v Sýrii v roku 2015. Štvrtého člena, Ainea Davisa, deportovali z Turecka do Británie minulý týždeň a britská polícia ho obvinila z teroristických trestných činov.