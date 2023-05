Islamistu, ktorý v New Yorku zabil 8 ľudí, odsúdili na doživotie

New York 18. mája (TASR) - Desať doživotných trestov a ďalších 260 rokov väzenia vymeral v stredu americký súd islamistovi uzbeckého pôvodu, ktorý na newyorskom Manhattane v roku 2017 pick-upom zrazil a zabil osem ľudí a vážne zranil ďalších 18. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Správanie (odsúdeného) v tomto prípade patrí medzi tie najhoršie, ak nie je rovno tým najhorším, aké som kedy videl," povedal sudca Vernon S. Broderick pri vyhlasovaní rozsudku.



Odsúdený 35-ročný Sajfulla Saipov tvrdil, že konal v mene extrémistickej organizácie Islamský štát (IS/ISIS), ktorý ho označil za svojho "vojaka". Predmetný útok spáchal na Halloween - 31. októbra 2017 neďaleko newyorského Svetového obchodného centra.



Prenajatým pick-upom pritom vrážal do ľudí na cyklistickej ceste, až kým ho po vyše kilometri nezastavil náraz do školského autobusu. Saipov sa potom pokúsil ujsť a zastavil ho až policajt, ktorý ho postrelil do brucha.



Doživotný trest bol Saipovovi vymeraný po tom, ako súdna porota v marci zamietla v jeho prípade trest smrti, v dôsledku čoho mu automaticky náležalo doživotie.



Prokuratúra pritom sudcu žiadala, aby páchateľovi uložil osem po sebe nasledujúcich doživotných trestov a dva ďalšie súbežné. Okrem toho žiadala aj 260 ďalších rokov väzenia, pričom jej zámerom bolo vyslať takýmto spôsobom jasný odkaz iným podobne zmýšľajúcim teroristom. Sudca jej vyhovel.



Očakáva sa, že Saipov si odpyká trest vo väznici s najvyšším stupňom stráženia v meste Florence v americkom štáte Colorado. Pri jeho útoku zahynulo päť argentínskych turistov, dvaja Američania a jedna Belgičanka, pričom vážne zranených bolo ďalších 18 ľudí.



Pred vynesením rozsudku dostali príležitosť prehovoriť aj príbuzní obetí. Opisovali svoju pretrvávajúcu bolesť, niektorí plakali, pričom sa prihovárali aj priamo ošudenému. Otec jednej z obetí vyjadril vieru v to, že útočník jedného dňa "pochopí rozsah hrôzy, akú spôsobil toľkým ľuďom".



Príbuzní páchateľa na súde žiadali na doživotný trest a taktiež vyjadrovali nádej, že si Saipov uvedomí, čo urobil a svoj čin oľutuje.



Saipov sa v roku 2010 presťahoval z Uzbekistanu do USA. Najskôr žil v štátoch Ohio a Florida a následne sa prisťahoval k svojej rodine do mesta Paterson v štáte New Jersey.