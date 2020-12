Islamská komunita v Bosne a srbská pravoslávna cirkev pomôžu Chorvátom

Sarajevo/Belehrad/Záhreb 31. decembra (TASR) – Islamská komunita v Bosne a Hercegovine a srbská pravoslávna cirkev v stredu oznámili, že pomôžu ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Chorvátsku. Zároveň vyzvali svojich veriacich, aby mali súcit s obyvateľmi susednej krajiny. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra HINA.



Líder islamskej komunity, veľký mufti Husein Kavazovič pripomenul, ako veľmi pomáhalo Chorvátsko Bosne a Hercegovine počas vojny v 90. rokoch 20. storočia.



„Nemôžeme nespomínať na veľkorysosť našich chorvátskych susedov, ktorí nás počas napadnutia Bosny privítali na svojom území, podporovali nás a prejavovali porozumenie pre to, čo sme práve zakúšali," uviedol Kavazovič v liste chorvátskemu veľvyslancovi v BaH Ivanovi Saboličovi.



„Teraz, keď chorvátski občania prechádzajú ťažkou skúškou, cítime potrebu ponúknuť slová podpory a útechy tým, ktorí stratili svojich najdrahších alebo utrpeli zranenia," napísal Kavazovič.



Dodal, že islamská komunita sa skontaktovala so svojím úradom v chorvátskom hlavnom meste Záhreb a spoločne zorganizujú zbierku peňazí pre ľudí v Chorvátsku postihnutých zemetraseniami.



Srbská pravoslávna cirkev oznámila, že jej Záhrebsko-ľubľanská metropolia vyzvala všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do humanitárnej akcie. Dodala, že metropolita Porfirije si želá, aby sa prejavy solidarity, vľúdnosti a lásky dostali ku každému, kto potrebuje v týchto ťažkých chvíľach pomoc.



Strednú časť Chorvátska postihujú zemetrasenia už od pondelka 28. decembra. Vyskytli sa aj v noci na štvrtok.



K stredajšiemu popoludniu ich tam evidovali 66 za uplynulých 58 hodín.



Najsilnejšie zemetrasenie v utorok malo podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra magnitúdu 6,4. Spôsobilo veľké škody v mestách Sisak, Petrinja a Glina a v okolitých dedinách. O život prišlo sedem ľudí a 26 ďalších utrpelo zranenia.



V meste Petrinja strávili mnohí ľudia už druhú noc mimo svojich domovov, prevažne vo svojich autách, informoval vo štvrtok ráno spravodajský server Index.hr.