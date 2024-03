Islamské spoločenstvo Bosny a Hercegoviny ostro odsúdilo útok v Moskve

Sarajevo 23. marca (TASR) – Islamské spoločenstvo Bosny a Hercegoviny (IZ BiH) v sobotu odsúdilo teroristický útok v Moskve ako opovrhnutiahodný skutok, ku ktorému by sa ľudia nemali uchyľovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Hina.



"Utrpenie nevinných ľudí a terorizovanie občanov sú zlé skutky, ku ktorým by sa nikto nemal uchyľovať a proti ktorým by sa malo spoločne zakročiť," uviedol vo vyhlásení Husein Kavazovič, ktorý je hlavou IZ BiH a zastáva tiež post chorvátskeho muftiho.



Kavazovič osobne v mene IZ BiH vyjadril najhlbšiu sústrasť ruskému veľvyslancovi v Bosne a Hercegovine a zároveň dôrazne odsúdil teroristický útok.



IZ BiH je jediná oficiálna moslimská náboženská inštitúcia v krajine vyznávajúca umiernenú formu islamu, ktorá má v tejto balkánskej krajine tradičné zázemie. Zároveň je najvyšším reprezentatívnym orgánom moslimov v Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej hore a Maďarsku. Vznikla v roku 1882 po tom, ako Osmanská ríša v roku 1878 stratila kontrolu nad Bosnou a Hercegovinou. Jej najvyšším predstaviteľom je veľký mufti.