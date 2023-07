Islamského kazateľa Choudaryho obvinili z terorizmu

Londýn 24. júla (TASR) - Britského islamského kazateľa Anjema Choudaryho obvinili z troch trestných činov súvisiacich s terorizmom. V pondelok o tom informovala londýnska Metropolitná polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Choudary (56) je obvinený z členstva v zakázanej organizácii, prednášania na stretnutiach s cieľom vyjadriť podporu zakázanej organizácie a z riadenia teroristickej organizácie.



Z členstva v zakázanej organizácii bol obvinený aj 28-ročný Kanaďan Khaled Hussein.



Polícia oznámila, že oboch mužov zadržala minulý pondelok, Choudaryho vo východnej časti Londýna a Husseina na londýnskom letisku Heathrow. Obaja by sa mali ešte v priebehu pondelka dostaviť na súd.



V roku 2016 Choudaryho odsúdili na 5,5 roka väzenia za to, že otvorene vyzýval na podporu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Kazateľ patrí už roky medzi najznámejších predstaviteľov radikálneho islamu v Británii, kde pôsobil ako vodca radikálnych skupín ako al-Muhádžirún a Islam4UK. Britská vláda obe tieto skupiny zakázala.