Islamskí militanti uniesli na severovýchode Nigérie vyše 300 ľudí
Útok sa odohral v meste Ngoshe v štáte Borno.
Autor TASR
Abuja 6. marca (TASR) - Ozbrojení militanti v piatok zaútočili na mesto v severovýchodnej Nigérii a uniesli viac než 300 ľudí vrátane žien a detí, uviedli miestne úrady. K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Útok sa odohral v meste Ngoshe v štáte Borno. Podľa miestneho úradníka šlo pravdepodobne o odvetu za operáciu armády, pri ktorej zahynuli traja velitelia džihádistickej skupiny Boko Haram.
Nigéria bojuje so zložitou bezpečnostnou krízou spôsobenou rôznymi ozbrojenými skupinami. Spojené štáty vyslali do tejto západoafrickej krajiny svojich vojakov s cieľom pomôcť tamojšej armáde v náročnej situácii.
Podľa vojenského hovorcu došlo tento týždeň od stredy do piatku v krajine k viacerým samostatným útokom vo viacerých komunitách. Hovorca Uba Sani uviedol, že členom armády sa podarilo tieto útoky odraziť, no „niekoľko statočných vojakov zaplatilo počas výkonu služby najvyššiu cenu“ spolu s vysokým dôstojníkom. Neuviedol však bližšie informácie o vojenských stratách.
Medzi najvýraznejšie islamské militantné skupiny v Nigérii patrí Boko Haram a jej odštiepená frakcia, ktorá je napojená na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS)- je známa ako Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP). Ďalej v krajine pôsobí džihádistická skupina Lakurawa, ako aj ďalšie skupiny, ktoré sa zameriavajú na únosy za výkupné a nelegálnu ťažbu.
V poslednej dobe sa kríza zhoršila a zapojili sa do nej aj ďalší militanti zo susednej oblasti Sahel vrátane skupiny Džamá'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ktorá sa minulý rok prihlásila k svojmu prvému útoku na nigérijskom území. Podľa údajov OSN bolo v Nigérii zabitých niekoľko tisíc ľudí. Analytici tvrdia, že vláda nerobí dosť pre ochranu svojich občanov.
