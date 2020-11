Islamský cintorín vo Viedni odmietol pochovať útočníka z Viedne

Viedeň 12. novembra (TASR) - Správca islamského cintorína vo viedenskej štvrti Liesing odmieta pochovať v jeho areáli páchateľa nedávneho teroristického útoku vo Viedni. Informuje o tom štvrtkové vydanie denníka Kurier.



"Je to vrah, ktorý zabil nevinných ľudí a tým ublížil všetkým moslimom," cituje Kurier správcu Aliho Ibrahima. Útočník sa podľa neho bude zodpovedať Alláhovi. "Aj my sme však mali pocit, že musíme niečo spraviť," dodal s tým, že viacerí veriaci mu už tlmočili nesúhlas s prípadným pochovaním mladíka na moslimskom cintoríne, pretože "nechcú ležať vedľa vraha".



Prvý moslimský cintorín v Rakúsku sa nachádza od roku 2008 na okraji metropoly Viedeň. Ďalší takýto cintorín je zriadený v spolkovej krajine Vorarlbersko.



Kde a kedy bude páchateľ, ktorý mal rakúske i severomacedónske občianstvo, pochovaný, zatiaľ nie je známe. Do úvahy pripadá spomínaný moslimský cintorín vo Vorarlbersku alebo pohreb v Severnom Macedónsku, kde má útočníkova rodina korene. Vyčlenené miesto pre moslimov je aj na centrálnom viedenskom cintoríne, uviedla agentúra APA.



Streľba v centre Viedne a útoky na ďalších piatich miestach, ku ktorým došlo 2. novembra, si vyžiadali štyri obete na životoch a vyše 20 zranených. Útočníkom bol 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorého polícia krátko po útoku zastrelila.



Ako v stredu informovala APA, útočník vopred pripravil svoj byt na možnú prestrelku s políciou - nábytok rozostavil tak, aby mu slúžil ako krytie. Tieto kroky naznačujú, že chcel byť pripravený pre prípad, že by polícia dostala tip ešte pred plánovaným útokom a chcela by prehľadať jeho byt. Mohol sa tiež domnievať, že útok prežije a následne sa zabarikáduje v byte.



Polícia zaistila v jeho byte lepiace pásky, pomocou ktorých si zhotovil falošný pás s výbušninami, ako aj muníciu, ktorú použil pri útoku. V súčasnosti je vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s týmto útokom desať osôb, ktoré sú podozrivé z účasti na viacnásobnej vražde a členstva v teroristickej a zločineckej organizácii.



Po útoku vo Viedni a následných raziách voči príslušníkom islamistického hnutia Moslimské bratstvo dostali policajnú ochranu z dôvodu vyhrážok nielen rakúsky minister vnútra Karl Nehmammer, ale aj jeho manželka a deti. Nehammer potvrdil správu denníka Kronen Zeitung, podľa ktorej zabezpečujú ochranu jeho rodiny príslušníci špeciálnej jednotky Cobra.