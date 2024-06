Islamský džihád: Izrael sa musí stiahnuť z Gazy, ak chce rukojemníkov

Káhira 15. júna (TASR) - Jediný spôsob ako dosiahnuť návrat rukojemníkov do Izraela je stiahnutie izraelských vojakov z Pásma Gazy, ukončenie izraelskej ofenzívy a dosiahnutie dohody o výmene izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov. Vyhlásilo to v sobotu militantné hnutia Palestínsky islamský džihád, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Palestínsky islamský džihád je spojencom militantného hnutia Hamas, ktoré 7. októbra viedlo útok palestínskych militantov na Izrael. Pri útoku bolo zabitých približne 1200 ľudí a ďalších 250 militanti uniesli. V Gaze pritom stále zostáva vyše 100 rukojemníkov, aj keď najmenej 40 je ich zrejme už mŕtvych.



Najnovší plán na prímerie predložil koncom mája americký prezident Joe Biden. Jeho text okrem prímeria zahŕňa aj prepustenie všetkých rukojemníkov a výrazné a udržateľné navýšenie prísunu humanitárnej pomoci do tejto enklávy.



Hamas a Palestínsky islamský džihád v utorok večer deklarovali svoju pripravenosť dosiahnuť dohodu o trvalom prímerí v Gaze, podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa však Hamas odmietol americký plán, pričom zmenil všetky "hlavné a najvýznamnejšie parametre".