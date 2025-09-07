< sekcia Zahraničie
Islamský džihád vypálil dve rakety na Izrael, armáda jednu zachytila
Stanica al-Džazíra informuje, že Izrael v noci pokračoval v útokoch na mesto Gaza a zabil 17 ľudí, pričom najmenej osem z nich zahynulo pri útoku na školu, v ktorej sa ukrývajú vysídlení obyvatelia.
Autor TASR
Tel Aviv 7. septembra (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, z Pásma Gazy v nedeľu vypálili dve strely smerom na Izrael, pričom izraelské sily jednu z nich zneškodnili. K zodpovednosti za vypálenie rakiet sa prihlásila organizácia Islamský džihád. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Po tom, čo sa pred malou chvíľou rozozvučali sirény v oblasti mesta Netivot a v komunitách neďaleko Pásma Gazy, boli identifikované dve strely letiace z centrálnej časti Pásma Gazy na izraelské územie,“ uviedla vo vyhlásení armáda. Dodala, že jednu strelu izraelské sily zneškodnili a spadla na otvorené priestranstvo.
Podľa francúzskej tlačovej agentúry to bolo po prvý raz za niekoľko mesiacov, čo strely vypálené z palestínskej enklávy ohrozili mesto Netivot, ktoré má približne 50.000 obyvateľov a leží zhruba desať kilometrov od palestínskeho územia.
Palestínsky Islamský džihád sa priznal k zodpovednosti za vypálenie rakiet v príspevku na platforme Telegram. Organizácia potvrdila, že vypálila rakety na mesto Netivot.
K útoku došlo v čase, keď Izrael zintenzívňuje svoje vojenské operácie v okolí mesta Gaza, ktoré má armáda v pláne vojensky obsadiť. Týmto krokom chce Izrael podľa svojich slov docieliť porážku palestínskeho militantného hnutia Hamas a návrat zvyšných rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú na palestínskom území. Rodiny rukojemníkov však tvrdia, že toto rozšírenie vojenských operácii v Pásme Gazy ohrozuje životy ich blízkych, ktorí sú v zajatí Hamasu.
Izraelská armáda v sobotu zasiahla už v poradí druhú výškovú budovu v Gaze za dva dni, pričom v oboch prípadoch tvrdila, že budovy využíval Hamas. Okrem toho armáda zhodila tisíce letákov, v ktorých obyvateľov západných častí tohto palestínskeho mesta vyzvala, aby sa evakuovali.
Stanica al-Džazíra informuje, že Izrael v noci pokračoval v útokoch na mesto Gaza a zabil viac ako 17 ľudí, pričom najmenej osem z nich zahynulo pri útoku na školu, v ktorej sa ukrývajú vysídlení obyvatelia. Medzi obeťami sú najmenej štyri deti.
