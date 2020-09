Islamský štát je silný vďaka svojim odnožiam

Washington 18. septembra (TASR) – Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) pokračuje vo svojej globálnej expanzii najmä vďaka podpore približne 20 pridružených militantným skupinám a sieťam. Táto expanzia pokračuje aj napriek tomu, IS bol vytlačený zo Sýrie a niekoľko jeho vodcov a vplyvných veliteľov bolo zabitých.



Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok vo Washingtone informoval riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Christopher Miller.



Miller uviedol, že IS je momentálne najsilnejší v Afrike, čo dokazuje aj útok v Nigeri spred mesiaca, ku ktorému sa miestna odnož IS priznala tento štvrtok. V hľadáčiku IS sú však aj ciele v krajinách západného sveta. Útokom na ne podľa Millera bránia účinné preventívne aktivity centier na boj proti terorizmu v tých-ktorých západných štátoch.



IS za posledných šesť rokov podľa Millera opakovane preukázala svoju schopnosť spamätať sa z veľkých strát tým, že sa spolieha na káder skúsených veliteľov na strednej úrovni, rozsiahle siete v podzemnom hnutí a na zmiernenie boja proti terorizmu.



Ako príklad Miller uviedol, že od zabitia lídra IS abú Bakra Baghdádího a viacerých ďalších významných veliteľov IS bol jeho nový vodca Amír Muhammad Abdal Rahmán Mawlí Salbí schopný viesť a plánovať nové útoky svojich odnoží. Jedným z nich bol spomínaný útok v Nigeri z 9. augusta, pri ktorom prišlo o život šesť francúzskych humanitárnych pracovníkov a ich dvaja miestni sprievodcovia.



V Sýrii a Iraku IS – podľa Millera – podniká stabilný počet atentátov a mínometných či bombových útokov, ktorých terčom sú najmä príslušníci vládnych bezpečnostných zložiek.



Miller dodal, že svoje úspešné operácie IS využíva na propagandu v podobe videí šírených na sociálnych sieťach a ako dôkaz toho, že džihádisti sú stále organizovaní a aktívni, aj keď boli vlani vyhnaní zo svojho samozvaného sýrsko-irackého kalifátu.



Momentálne sa IS zameriava na oslobodenie tisícov členov IS a ich rodín zo zadržiavacích táborov na severovýchode Sýrie, a to v situácii, keď na medzinárodnej úrovni neexistuje proces, v ktorého rámci by sa koordinovane rozhodlo o ich ďalšom osude.



Konkurent IS – teroristická sieť al-Káida – ktorá bola za útokom na USA z 11. septembra 2001, bol oslabený stratou vodcov a kľúčových postáv, zostáva však silný, uviedol Miller.



Al-Káida je podľa Millerových slov stále odhodlaná páchať útoky voči USA a Európe.



Miller uviedol, že odnože al-Káidy v Jemene a Afrike si zachovávajú schopnosť vykonávať smrtiace útoky, ale jej podskupiny v Indii a Pakistane boli výrazne oslabené. V Afganistane pôsobí len niekoľko desiatok bojovníkov, ktorí sa primárne zameriavajú na svoje prežitie, dodal Miller.



Podľa dohody, ktorú fundamentalistické hnutie Taliban podpísalo s USA vo februári tohto roku, sa povstalci zaviazali, že zabránia al-Káide vo využívaní Afganistanu ako bezpečného útočiska na plánovanie svojich útokov. Napriek tejto dohode však džihádistická skupina udržuje úzke vzťahy s afganskými povstalcami, uviedol v stredu Pentagón.