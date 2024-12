Islamský štát popravil 54 unikajúcich sýrskych vojakov, tvrdí SOHR

Damask 10. decembra (TASR) - Teroristi z organizácie Islamský štát (IS) údajne zavraždili 54 sýrskych vojakov, ktorí sa snažili utiecť zo svojich pozícii po vypuknutí bojov medzi armádou a povstalcami v provincii Homs. V utorok o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Teroristi z IS podľa SOHR sýrskych vojakov zajali počas úteku z vojenskej služby v čase, keď režim dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada kolaboval pod náporom povstaleckej ofenzívy. Zajatých vojakov následne islamisti popravili. Útok IS sa udial v púštnej oblasti neďaleko mesta Homs, ktoré povstalci obsadili v nedeľu.



Brutálny incident poukazuje na pretrvávajúcu prítomnosť IS v Sýrii. Koncom roka 2015 IS kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku a pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí. Organizácia však bola na Blízkom východe takmer úplne porazená v roku 2019 medzinárodnou koalíciou vedenou Spojenými štátmi.



Pred obnovením aktivít IS v Sýrii v dôsledku zmeny mocenských pomerov v pondelok varoval aj minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. "IS sa bude usilovať využiť toto obdobie na obnovenie svojich kapacít a vytvorenie bezpečných útočísk. Ako dokazujú naše presné údery počas víkendu, sme odhodlaní nedovoliť to," vyhlásil šéf americkej diplomacie. Centrálne velenie ozbrojených síl USA v nedeľu uviedlo, že uskutočnilo letecké útoky na ciele IS v strednej Sýrii.