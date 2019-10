Islamský štát potvrdil smrť svojho vodcu Baghdádího

Damask 31. októbra (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) potvrdila smrť svojho vodcu abú Bakra Baghdádího, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zvukovú nahrávku IS.



Táto teroristická organizácia zároveň oznámila, že jej novým vodcom sa stal Abí Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší.



Baghdádího smrť potvrdil 27. októbra po predchádzajúcich správach svetových médií aj americký prezident Donald Trump.



Vodca IS sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil v noci na nedeľu za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



Jeho smrť bola výsledkom operácie amerických síl v dedine Báríšá na severovýchode Sýrie, pri hraniciach s Tureckom.