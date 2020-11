Islamský štát prevzal zodpovednosť za útok na ropnú rafinériu

Tikrít 29. novembra (TASR) - Ropná rafinéria v severnom Iraku sa v nedeľu stala terčom raketového útoku, ktorý spôsobil požiar a zastavenie jej prevádzky. Zodpovednosť za útok prevzali džihádisti z takzvaného Islamského štátu (IS), informovala agentúra Reuters.



Podľa vyhlásenia IS boli pri útoku na malú rafinériu Siníja použité dve rakety typu kaťuša.



Hovorca irackej štátnej ropnej spoločnosti Northern Refineries, ktorá rafinériu prevádzkuje uviedol, že v dôsledku útoku sa vznietila nádrž s palivom. Vznikol tak požiar, ktorý sa rozšíril aj na priľahlú sústavu potrubí.



Prevádzka závodu bola následne z preventívnych dôvodov úplne zastavená, aby sa zabránilo ďalším škodám. Obete ani zranených nehlásili.



Rafinéria Siníja sa nachádza v severoirackej provincii Saladdín. Disponuje kapacitami na spracovanie približne 30.000 barelov ropy za deň. V blízkosti Siníje leží rafinéria Bajdží, ktorá je vôbec najväčšou v Iraku.



Irak v decembri 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS, keď opätovne získal kontrolu nad rozsiahlymi územiami, ktoré zabrali extrémisti v rokoch 2014 a 2015. Iracké sily však stále bojujú proti zvyškom IS, ktoré v krajine stále podnikajú sporadické útoky proti bezpečnostným silám a objektom energetickému priemyslu.