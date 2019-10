Islamský štát prisahá Spojeným štátom pomstu za zabitie svojho lídra

Káhira 31. októbra (TASR) - Teroristická a extrémistická organizácia Islamský štát (IS) vo štvrtok prisahala Spojeným štátom pomstu za zabitie svojho vodcu abú Bakra Baghdádího, ktorý zahynul minulý víkend pri operácii amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie.



Správu priniesli tlačové agentúry Reuters, AP a AFP.



"Majte sa na pozore pred pomstou, ktorá čaká vás, ako aj ďalších nevercov a odpadlíkov. Majte sa na pozore pred vykonaním vôle veliteľa pravoverných, ktorá je obsiahnutá v jeho poslednom odkaze. Islamský štát je už na prahu Európy a centrálnej Afriky," vyhlásil nový hovorca tejto džihádistickej skupiny abú Hamza al-Kurajší.



"Neraduj sa, Amerika, zo smrti šejka Baghdádího. Náš nový vyvolený ti pripraví hrôzy, v porovnaní s ktorými bude Baghdádího éra vyzerať ako prechádzka ružovou záhradou," uviedol ďalej na audiozázname hovorca, pričom prezidenta USA Donalda Trumpa označil za "bláznivého starca".



Islamský štát, známy tiež pod akronymom Dáiš, predtým v priebehu dňa potvrdil smrť Baghdádího i svojho predošlého hovorcu abú Hasana Muhádžira. IS zároveň oznámil, že jeho novým vodcom sa stal abú Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší. Audionahrávka bola zverejnená prostredníctvom mediálneho orgánu IS - al-Furkán.



Baghdádí, iracký džihádista, sa vynoril z anonymity ako hlava IS a vyhlásil sa za "kalifa" všetkých moslimov. Islamský štát v rokoch 2014-17 ovládal rozsiahle oblasti v Sýrii a Iraku.



Dáiš sa od marca, keď prišiel o svoju poslednú významnú baštu v Sýrii, uchýlil ku gerilovým útokom. Od oznámenia Baghdádího smrti sa prihlásil k desiatkam útokov v Iraku, Sýrii, Afganistane a inde. Baghdádí vo svojom poslednom odkaze zo septembra tvrdí, že USA a ich spojenci boli v Iraku a Afganistane porazení, pričom Američania sú "zatiahnutí" do Mali a Nigeru.



Kurdské sily prevádzkujú na severozápade Sýrie väznice, v ktorých je umiestnených približne 12.000 podozrivých stúpencov IS. Väčšinu z nich tvoria Iračania a Sýrčania, ale viac než 2000 väzňov pochádza z najmenej 50 ďalších krajín.



Islamský štát má podľa analytikov veľmi horizontálnu štruktúru, pričom dosah útoku, aký bol vykonaný proti Baghdádímu, môže byť viac symbolický než operačný, zanechávajúc globálnu značku a účinnosť IS ako povstania zväčša nedotknutú.