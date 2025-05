Islamský štát prvýkrát od zvrhnutia Asada zaútočil na vládne sily

Damask 30. mája (TASR) - Teroristická skupina Islamský štát (IS) sa v piatok prihlásila k dvom útokom na juhu Sýrie. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) ide o prvý jej útok na sily spriaznené s novou sýrskou vládou od minuloročného zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



V dvoch samostatných vyhláseniach vydaných vo štvrtok neskoro večer IS uviedol, že pri prvom útoku bola odpálená bomba zameraná na „vozidlo odpadlíckeho režimu“, pričom zahynulo alebo bolo zranených sedem vojakov. Podľa IS sa odohral minulý štvrtok v púštnom regióne Safa v južnej provincii Suwajdá.



K druhému útoku došlo tento týždeň v neďalekej oblasti, pričom bomba bola namierená proti príslušníkom Slobodnej sýrskej armády podporovanej Spojenými štátmi. Pri výbuchu podľa teroristov zahynul jeden ozbrojenec a traja ďalší sa zranili.



IS v uplynulých mesiacoch podnikla viacero útokov na kurdské milície na severovýchode krajiny. Podľa SOHR sú však nedávne útoky prvými voči silám novej sýrskej vlády pod vedením dočasného prezidenta Ahmada Šaru.



IS v minulosti kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku, na ktorých území vyhlásil kalifát. Pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí a dobyť sa im podarilo aj veľké mestá ako Mósul alebo Rakka. Teroristickú organizáciu v roku 2019 na Blízkom východe takmer úplne porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. Americké orgány varovali, že po páde Asada sa skupina môže pokúsiť využiť mocenské vákuum v Sýrii.