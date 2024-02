Islamský štát sa prihlásil k dvom bombovým útokom v Pakistane

Islamabad 8. februára (TASR) - Extrémistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k dvom stredajším bombovým útokom na juhovýchode Pakistanu, pri ktorých zahynulo najmenej 28 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



IS na platforme Telegram v stredu večer uviedla, že jej bojovníci odpálili bombu pripevnenú na motocykel počas predvolebného zhromaždenia v okrese Pišin v provincii Balúčistan. Vzápätí skupina dodala, že odpálila bombu aj na ďalšom motocykli počas iného predvolebného zhromaždenia v rovnakej provincii.



Pakistanské úrady predtým informovali, že prvý útok sa odohral pred kanceláriou nezávislého volebného kandidáta v Balúčistane a zahynulo pri ňom najmenej 16 osôb. Ďalších najmenej 12 ľudí následne zahynulo pri výbuchu bomby v priestoroch úradu iného volebného kandidáta v rovnakej provincii.



K útokom došlo len deň pred parlamentnými voľbami v tejto vyše 240-miliónovej juhoázijskej krajine. Podľa predstaviteľa miestnej správy bolo cieľom výbuchov práve sabotovať voľby. V Pakistane sú v týchto nasadené do ulíc desaťtisíce policajtov a príslušníkov polovojenských síl s cieľom zaisťovať poriadok.



Provincia Balúčistan so zásobami zemného plynu hraničí s Afganistanom a Iránom. Nacionalisti v nej už viac než dve desaťročia vedú povstanie s cieľom dosiahnuť nezávislosť i väčšiu kontrolu nad zdrojmi nerastných surovín.