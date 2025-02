Islamský štát sa prihlásil k samovražednému útoku v Afganistane

Kábul 12. februára (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa v stredu prihlásila k zodpovednosti za utorňajší samovražedný útok pred bankou v meste Kundúz na severe Afganistanu. Útok si vyžiadal päť obetí a podľa IS bol zameraný proti vládnym zamestnancom hnutia Taliban, ktorí si vyberali mzdy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Od návratu Talibanu k moci v auguste 2021 IS často podniká strelecké a bombové útoky pri vládnucemu hnutiu.



Propagandistické krídlo IS v stredu uviedlo, že samovražedný útočník "odpálil svoju vestu s výbušninami, keď sa členovia milícií Talibanu zhromaždili pred verejnou bankou, aby si vyzdvihli svoje mzdy". Polícia v Kundúze v utorok povedala, že pri útoku zahynuli civilisti aj štátni zamestnanci a sedem ľudí utrpelo zranenia.



Skupina IS sa prihlásila k zodpovednosti k podobnému útoku z marca 2024, keď sa útočník tiež odpálil pred bankou. Útok si podľa afganského vládneho hnutia vyžiadal tri obete, avšak zdroj z nemocnice uviedol že obetí bolo až 20.



Vláda Talibanu po návrate k moci vyhlásila bezpečnosť za svoju najvyššiu prioritu a potláča IS rozsiahlymi zásahmi. Skupina však zostáva aktívna a útokmi sa zameriava na predstaviteľov Talibanu, návštevníkov zo zahraničia a zahraničných diplomatov.



Podľa agentúry AFP sa často objavujú nezrovnalosti medzi počtom obetí, ktoré uvádza Taliban a ktoré hlásia predstavitelia na mieste. Bezpečnostné sily okolie miesta útokov bežne zatvárajú.



IS sa v decembri prihlásil aj k útoku v Kábule, pri ktorom zahynul afganský minister pre utečencov Chalíl Hakkání.