Islamský štát sa prihlásil k útoku na vojakov v Mali

Káhira/Bamako 3. novembra (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát sa prihlásila k piatkovému útoku v Mali, pri ktorom zahynulo najmenej 53 miestnych vojakov. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Príslušné vyhlásenie zverejnila tlačová agentúra Amák blízka Islamskému štátu. Tvrdenie, že za útokom v Mali stál IS, však nepodložila žiadnymi dôkazmi. IS sa zároveň prihlásil aj k sobotňajšiemu zabitiu francúzskeho vojaka v Mali.



Pri piatkovom útoku na vojenskú základňu v regióne Ménaka na severovýchode Mali, ktorý leží neďaleko hraníc s Nigerom, prišlo o život najmenej 53 vojakov a jeden civilista.



Predpokladalo sa, že za jedným z najkrvavejších útokov príslušníkov malijskej armády stáli miestni islamskí militanti. Až do soboty sa však k nemu nikto neprihlásil.



V Mali a ďalších krajinách afrického regiónu Sahel operujú rôzne extrémistické skupiny. V boji proti nim pomáhajú aj tisíce francúzskych vojakov.



Jeden z nich v sobotu prišiel o život v tom istom malijskom regióne, kde deň predtým došlo ku krvavému útoku na základňu. Zahynul pri výbuchu bomby nastraženej na ceste, ktorý zasiahol obrnené vozidlo, v ktorom sa viezol. Podľa agentúry AFP sa Islamský štát prihlásil aj k nastraženiu bomby, ktorá zabila francúzskeho vojaka.