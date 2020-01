Islamský štát sa prihlásil k útoku na vojenskú základňu

Niamey 14. januára (TASR) - Odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa v utorok prihlásila k útoku na vojenskú základňu na západe Nigeru z 9. januára, pri ktorom zahynulo 89 vojakov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americkú spoločnosť SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje aktivity džihádistov na internete.



"Boj s ľahkými, stredne ťažkými aj ťažkými zbraňami trval niekoľko hodín. Zomrelo najmenej 100 ľudí a ďalší utrpeli zranenia. Mudžahedíni sa následne vrátili na svoje pozície," uvádza sa vo vyhlásení skupiny Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP).



Nigerské úrady v nedeľu potvrdili smrť 89 vojakov a 77 útočníkov pri útoku na základňu pri meste Chinagodrar. Ide o najvyššie straty v radoch armády v priebehu jediného dňa v dejinách Nigeru. Útočníci v Chinagodrare použili motorové vozidlá aj motocykle.



V regióne Tillaberi, kde sa Chinagodrar nachádza, útočil IS aj v decembri. Útok si vtedy vyžiadal 71 mŕtvych.



Podľa údajov Organizácie spojených národov (OSN) si útoky islamistov len v minulom roku vyžiadali približne 4000 mŕtvych.



Nigerské sily bojujú na juhovýchode krajiny proti militantom z extrémistickej skupiny Boko Haram a na západe neďaleko hraníc s Mali zasa proti džihádistom prepojeným s teroristickou organizáciou Islamský štát.



Francúzsko a päť partnerských krajín z regiónu — Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánia a Niger — sa dohodli na zintenzívnení boja proti lokálnym militantom. Francúzsko má v oblasti misiu so 4500 vojakmi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už oznámil vyslanie ďalších 220 vojakov. Ich úlohou by mal byť výcvik miestnych jednotiek.