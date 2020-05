Islamský štát sa prihlásil k útoku prvýkrát po viac ako roku

Bengázi 25. mája (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa v pondelok prihlásila k zodpovednosti za sobotňajší bombový útok v meste Trághan na juhu Líbye. Išlo o prvý takýto útok zo strany IS za posledný rok. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.



Cieľom útoku bolo kontrolné stanovište pri vstupe do mesta Trághan, ktoré sa nachádza 780 kilometrov južne od metropoly Tripolis. Pri výbuchu nebol nikto zranený.



Miestny vojenský veliteľ uviedol, že výbušniny boli uložené vo vozidle, ktoré patrilo Líbyjskej národnej armáde (LNA).



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín, ktoré podporujú rôzne iné štáty.



Krajina má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje poľný maršal Chalífa Haftar. Ten stojí aj na čele LNA.