Islamský štát sa prihlásil k útoku na autobus, uvádza až 40 obetí

Damask 31. decembra (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa vo štvrtok prihlásila k stredajšiemu útoku na východe Sýrie, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na propagandistickú agentúru Amák, ktorá je spriaznená s IS.



Stále nie je známy presný počet obetí, ani to, či zahynuli prevažne civilisti alebo vojaci.



Organizácia Islamský štát tvrdí, že jej bojovníci pri útoku usmrtili 40 príslušníkov sýrskej armády a šiestich vážne zranili.



Podľa sýrskej štátnej tlačovej agentúry SANA však pri útoku zahynulo 25 civilistov a 13 utrpelo zranenia.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii zomrelo pri útoku až 37 vojakov vrátane ôsmich dôstojníkov sýrskej armády.



Útočili príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí prepadli tri autobusy so sýrskymi vládnymi vojakmi v provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, pokračuje SOHR.



Džihádisti údajne najskôr pred autobusovým konvojom odpálili bomby a potom spustili paľbu. Podarilo sa im zastaviť jeden z autobusov, ďalším dvom sa podarilo uniknúť.



Oblasť, cez ktorú autobusy prechádzali, bola v minulosti pod kontrolou IS. Militanti z tejto organizácie sú naďalej aktívni v odľahlých púštnych oblastiach na východe a juhovýchode Sýrie.