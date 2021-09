Islamský štát sa prihlásil k útoku na plynovod

Bejrút 19. augusta (TASR) - Teroristická skupina Islamský štát (IS) sa v sobotu prihlásila k piatkovému útoku na plynovod juhovýchodne od sýrskej metropoly Damask, čo viedlo k výpadkom elektriny v meste a priľahlých oblastiach. Informovala o tom agentúra AFP.



IS vo vyhlásení uviedol, že jeho bojovníkom "sa podarilo nastražiť a odpáliť výbušniny na plynovode, ktorý zásobuje elektrárne Tišrín a Dajr Alí".



Elektráreň Dajr Alí, ktorá leží juhovýchodne od Damasku, generuje polovicu energetických potrieb, reagoval tamojší minister pre energetiku Ghasán Zámil. Útok podľa neho spôsobil, že elektráreň bola dočasne mimo prevádzky.



IS v Sýrii bol v roku 2019 po vyčerpávajúcej ofenzíve vyhlásený za porazený. Skupina ale pokračuje v útokoch na vládne sily zo svojich úkrytov vrátane tých v púšti.