Islamský štát sa prihlásil k útoku na ministerstvo v Kábule

Kábul 12. januára (TASR) - Extrémistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k samovražednému bombovému útoku pred afganským ministerstvom zahraničných vecí v Kábule, ktorý si v stredu vyžiadal najmenej päť mŕtvych a vyše 40 zranených. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP, ktorej tím sa nachádzal v blízkosti miesta výbuchu.



Podľa vyhlásenia propagandistickej agentúry IS Amák sa bojovníkovi Islamského štátu podarilo preniknúť cez bezpečnostné bariéry rozmiestnené pred budovou ministerstva. Následne "odpálil svoj pás s výbušninami uprostred zamestnancov a príslušníkov ochranky".



Podľa afganskej odnože Islamského štátu pri výbuchu zahynulo najmenej 20 ľudí vrátane viacerých diplomatických zamestnancov.



Kábulská polícia však informovala len o piatich mŕtvych civilistoch a viacerých zranených. Talianska humanitárna organizácia Emergency, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Kábule, uviedla, že do nej priviezli viac než 40 zranených osôb.



Samotná budova rezortu diplomacie zrejme nebola vážne poškodená. Explózia rozbila aj okná na neďalekom ministerstve vnútra.



K útoku došlo v deň, keď sa v sídle ministerstva zahraničných vecí mali konať rokovania s čínskou delegáciou. Podľa zdrojov z afganskej vlády sa však v budove v čase výbuchu nenachádzali nijakí cudzinci.



Hoci afganské vládnuce hnutie Taliban tvrdí, že odkedy sa v roku 2021 opäť dostalo k moci, v Afganistane sa zlepšila bezpečnostná situácia, opakovane tam dochádza k bombovým útokom, ktorých terčom sa stávajú vládne aj diplomatické objekty. K mnohým z nich sa hlási lokálna odnož IS — Islamský štát v Chorásáne (IS-K).