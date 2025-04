Islamský štát sa prihlásil k útoku na policajný autobus

Islamabad 16. apríla (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k útoku na políciu na juhozápade Pakistanu, pri ktorom zahynuli tri osoby a ďalších 16 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



IS podľa upresnených informácií v utorok nastražila výbušné zariadenie na motocykel zaparkovaný v meste Mastung na okraji cesty s cieľom zasiahnuť autobus so 40 policajtami. V provincii Balúčistán bezpečnostné zložky už desaťročia bojujú proti násiliu páchanému sektami a etnickými či separatistickými skupinami.



Vo vyhlásení zverejnenom v utorok neskoro večer odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K), ktorá je aktívna v Pakistane i Afganistane, uviedla, že jej „vojaci“ sa pri útoku zamerali na „odpadlícku“ políciu.



Skupina IS-K sa už v minulosti prihlásila k útokom na náboženské menšiny, cieleným vraždám náboženských učencov a útokom na predstaviteľov bezpečnostných zložiek.



Pakistan zaznamenal prudký nárast násilia v oblastiach hraničiacich s Afganistanom, odkedy hnutie Taliban znovu prevzalo moc nad Kábulom v roku 2021. Islamabad preto obviňuje suseda, že zo svojho územia umožňuje útoky na Pakistan, čo však hnutie odmieta.



Podľa údajov AFP zabili ozbrojené skupiny bojujúce s vládou už viac ako 200 osôb v roku 2025, najmä členov bezpečnostných zložiek v provinciách Chajbar Paštúnchvá a Balúčistán. Minulý rok bol v Pakistane doposiaľ najsmrteľnejším za poslednú dekádu.