Islamský štát sa prihlásil už k druhému útoku v Afganistane za týždeň

Kábul 10. januára (TASR) - Extrémistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k výbuchu na východe Kábulu, pri ktorom zahynuli najmenej traja ľudia. Ide už o druhý smrteľný útok IS v Afganistane za menej ako týždeň. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Hovorca polície v Kábule uviedol, že pri výbuchu bomby schovanej vo vozíku neďaleko minivanu zomreli v utorok traja ľudia a štyria utrpeli zranenia. Hovorca v stredu pre AFP uviedol, že polícia už zadržala podozrivého, ktorý sa priznal k účasti na útoku.



IS sa k útoku prihlásil na svojom účte na sociálnej sieti Telegram a uviedol, že výbuch bol zameraný proti vozidlu, ktoré prevážalo zamestnancov väznice Púli Čarchí. IS sa prihlásil aj k sobotňajšiemu výbuchu autobusu na predmestí Kábulu, pri ktorom zomrelo najmenej päť ľudí. Tento útok sa odohral vo štvrti väčšinovo obývanej šiitskými Hazármi.



Afganská bunka IS sa opakovane zameriava na šiitov a v posledných mesiacoch proti nim podnikla viacero útokov.



Počet výbuchov a samovražedných útokov v Afganistane výrazne klesol po prevzatí moci hnutím Taliban po odchode amerických vojakov z krajiny v auguste 2021. Hrozbou v krajine však zostáva niekoľko ozbrojených skupín, vrátane IS, píše AFP.