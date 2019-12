Islamský štát sa v Iraku transformoval a opäť silnie

Bagdad 23. decembra (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa len dva roky po strate svojich posledných území v Iraku transformovala na sofistikované povstalecké hnutie, ktoré silnie a pripomína "al-Káidu na steroidoch". S odvolaním sa na predstaviteľov západných a kurdských spravodajských služieb o tom v pondelok informovala stanica BBC.



Lahúr Talabání, riaditeľ oddelenia kurdskej regionálnej vlády pre boj s terorizmom, sa domnieva, že militanti z IS sú teraz skúsenejší a omnoho nebezpečnejší než al-Káida.



"Majú lepšie technológie, lepšiu taktiku a omnoho viac peňazí k dispozícii. Môžu nakupovať vozidlá, zbrane, zásoby potravín aj vybavenie. Sú technologicky zručnejší a je náročnejšie ich vypudiť. Sú ako al-Káida na steroidoch", uviedol Talabání.



Kurdský predstaviteľ v tejto súvislosti dodal, že je možné badať zvýšenú aktivitu Islamského štátu - toto hnutie podľa jeho slov po porážkach z posledných rokov ukončilo "etapu reorganizácie".



Talabání taktiež poukázal na celkovú zmenu stratégie IS. Hnutie sa už nesnaží priamo kontrolovať a spravovať konkrétne územie, na ktorom by sa mohlo stať ľahkým terčom prípadných útokov, ale podobne ako al-Káida pred ním sa preorientovalo na partizánsky spôsob boja.



Svoju základňu si IS podľa Talabáního vytvorilo v pohorí Hamrín na severe Iraku. "Ide o dlhé horské pásmo, ktoré je pre irackú armádu len ťažko kontrolovateľné. Nachádza sa tam tiež veľa úkrytov a jaskýň," povedal.



Kurdský expert zároveň varoval, že momentálne prebiehajúce politické nepokoje v Iraku budú Islamský štát posilňovať, pričom hnutie sa pokúsi "využiť vo svoj prospech pocit odcudzenia, ktorý pociťuje sunnitská menšina". "V Iraku ide o dobre známy mechanizmus, ktorý mal často krvavé následky," dodal s tým, že politické nepokoje v Iraku sú pre IS "ako nebo alebo Vianoce".



Extrémistom však podľa jeho názoru napomáha aj dlhodobé napätie vo vzťahoch medzi Bagdadom a kurdskou samosprávou na severe krajiny, ktoré vyvolalo kurdské referendum o nezávislosti z roku 2017.



Talabání poukázal na to, že na severe krajiny vznikol pás "zeme nikoho" oddeľujúci péšmargu - vojenské sily autonómneho regiónu Iracký Kurdistan - od irackej armády. Jedinými jednotkami, ktoré na tomto území hliadkujú sú militanti z IS, uviedol.



Kurdské tajné služby predpokladajú, že na území Iraku operuje približne 10.000 príslušníkov IS, z toho asi 5000 bojovníkov a rovnaký počet členov spiacich buniek a sympatizantov.



Veliteľ amerických vojsk v Iraku brigádny generál William Seely potvrdil, že IS sa v tejto blízkovýchodnej krajine snaží obnoviť svoj vplyv. Zdôraznil však, že proti Islamskému štátu stoja iracké a kurdské sily, ktoré sú lepšie pripravené než v roku 2014, keď sa Islamskému štátu podarilo takmer bez boja ovládnuť tretinu krajiny vrátane druhého najväčšieho mesta Mósul.