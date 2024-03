Islamský štát tvrdí, že pri Moskve útočili štyria jeho bojovníci

Moskva/Bejrút 23. marca (TASR) – Džihádistická skupina Islamský štát (IS) v sobotu vyhlásila, že piatkový útok v koncertnej sále na predmestí Moskvy vykonali štyria jej príslušníci. Podľa ruských vyšetrovateľov zabili najmenej 133 ľudí. TASR o tom informuje na základe servisu agentúr AP, AFP a DPA." uviedol IS na jednom zo svojich kanálov na Telegrame. Dodal, že útok bol namierený proti "a bol súčasťou vojny s krajinami "".IS tiež v sobotu zverejnil fotografie údajných štyroch atentátnikov, ktorých tváre však upravili tak, aby ich nebolo možné spoznať.Útok z piatkového večera si vyžiadal najmenej 133 životov, oznámil v najnovšej aktualizácii Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). V budove Crocus City Hall v meste Krasnogorsk našli pri odpratávaní trosiek ďalšie telá, pátranie po možných obetiach pokračuje.Ruské úrady predtým uviedli, že zadržali 11 podozrivých, z ktorých najmenej štyria sa zúčastnili priamo na útoku.K činu sa už prihlásila afganská odnož Islamského štátu. Zdroj z amerických spravodajských služieb pre agentúru AP uviedol, že tajné služby USA potvrdili zodpovednosť tejto skupiny.Ruskí propagandisti tvrdili, že za útokom stála Ukrajina, ktorá to dôrazne poprela, pripomína DPA.Rusko bojuje proti IS v Sýrii, táto džihádistická skupina je tiež prítomná v prevažne moslimských ruských republikách Ingušsko, Dagestan a Čečensko. V Rusku už útočila, nie však v takom rozsahu.