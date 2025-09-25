< sekcia Zahraničie
Islamský štát v Sýrii údajne zavraždil piatich členov SDF
Kámišlí 25. septembra (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) vo štvrtok oznámili, že pri útoku extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) na severovýchode krajiny zahynulo päť vojakov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
SDF vo vyhlásení uviedli, že piati ich bojovníci boli zabití a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď „teroristická sieť napojená na IS“ zaútočila na ich jednotky východne od mesta Dajr az-Zaur. Kurdské jednotky však pritom údajne zmarili v oblasti väčší pripravovaný útok.
Agentúra AFP pripomína, že džihádisti z organizácie Islamský štát kedysi ovládali rozsiahle územia Iraku a Sýrie až do svojej porážky v roku 2019. Odboj vtedy viedli SDF s podporou medzinárodnej koalície. IS si však v Sýrii udržiava lokálne bunky, ktoré útočia prevažne v oblastiach ovládanými Kurdmi.
Viac ako šesť rokov po porážke IS v Sýrii sú v kurdských väzniciach na severovýchode krajiny zadržiavané desiatky tisíc ľudí, z ktorých mnohí majú údajné alebo domnelé väzby na skupinu Islamský štát. Spojené štáty v piatok oznámili, že v Sýrii zabili vysokopostaveného predstaviteľa extrémistickej organizácie.
