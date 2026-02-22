< sekcia Zahraničie
Islamský štát vyzval svojich členov, aby bojovali proti sýrskej vláde
Al-Ansárí naposledy zverejnil zvukovú správu v januári 2024, v ktorej vyzval stúpencov IS, aby zabíjali židov a kresťanov po celom svete ako pomstu za izraelské útoky v Pásme Gazy.
Autor TASR
Damask 22. februára (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) v sobotu vyzvala svojich členov, aby sa postavili proti novej sýrskej vláde. Zároveň išlo o prvú zvukovú nahrávku hovorcu hnutia za posledné dva roky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
V nahrávke zverejnenej na internete Abú Huzajfa al-Ansárí povedal, že členovia IS v Sýrii musia bojovať proti „novému sýrskemu režimu, jeho sekulárnej vláde a národnej armáde“ a „urobiť z toho svoju prioritu“.
Al-Ansárí naposledy zverejnil zvukovú správu v januári 2024, v ktorej vyzval stúpencov IS, aby zabíjali židov a kresťanov po celom svete ako pomstu za izraelské útoky v Pásme Gazy.
Od zvrhnutia dlhoročného vládcu Bašára Assada v decembri 2024 sa nové sýrske vedenie, ktoré malo prepojenia na džihádistickú skupinu Al-Káida, snaží odstrihnúť od svojej radikálnej minulosti a prezentovať sa ako umiernené.
Sýria sa vlani v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti IS vedenej Spojenými štátmi. Organizácia svojho času kontrolovala približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014. Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedenými Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.
V nahrávke zverejnenej na internete Abú Huzajfa al-Ansárí povedal, že členovia IS v Sýrii musia bojovať proti „novému sýrskemu režimu, jeho sekulárnej vláde a národnej armáde“ a „urobiť z toho svoju prioritu“.
Al-Ansárí naposledy zverejnil zvukovú správu v januári 2024, v ktorej vyzval stúpencov IS, aby zabíjali židov a kresťanov po celom svete ako pomstu za izraelské útoky v Pásme Gazy.
Od zvrhnutia dlhoročného vládcu Bašára Assada v decembri 2024 sa nové sýrske vedenie, ktoré malo prepojenia na džihádistickú skupinu Al-Káida, snaží odstrihnúť od svojej radikálnej minulosti a prezentovať sa ako umiernené.
Sýria sa vlani v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti IS vedenej Spojenými štátmi. Organizácia svojho času kontrolovala približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014. Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedenými Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.