Islamský štát vyzval svojich stúpencov, aby necestovali do Európy

Káhira 17. marca (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) vyzvala svojich členov a stúpencov, aby necestovali do Európy, pokým sa tam šíri nový koronavírus. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Príslušné varovanie sa objavilo v minulotýždňovom čísle internetového týždenníka IS an-Nabá. Organizácia v ňom apelovala na svojich prívržencov a operatívcov, ktorí sa nachádzajú mimo Európy, aby tam v súčasnosti necestovali. Tým, ktorí sa už nachádzajú v európskych krajinách, IS odporúča, aby tam aj zostali.



Autori článku zároveň stúpencom IS pripomenuli potrebu umývania rúk a zakrývania úst pri kýchaní či zívaní. Článok dopĺňa celostranová infografika s pokynmi, ako brániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu.



Stúpenci IS sa majú podľa článku predovšetkým utiekať k Alahovi, aby ich ochránil od choroby, lebo aj nákazy prichádzajú na svet len z jeho vôle.



Po celom svete bolo potvrdených už vyše 182.000 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom viac ako 7150 infikovaných zomrelo. Vo vojnou postihnutej Sýrii, kde organizácia IS pôvodne vznikla, zatiaľ prípady nákazy nezaznamenali, ale tamojšie štatistiky nie sú podľa DPA pravdepodobne kompletné.