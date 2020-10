Islamský štát vyzýva na útoky na ciele v Saudskej Arábii

Káhira 18. októbra (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) vyzýva svojich priaznivcov, aby útočili na ľudí zo Západu, ropovody a ekonomickú infraštruktúru v Saudskej Arábii. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Tieto hrozby sa objavili po tom, ako Bahrajn nasledoval Spojené arabské emiráty a obe krajiny sa v septembri s Izraelom dohodli na normalizácii bilaterálnych vzťahov.



Saudská Arábia, na ktorej území sa nachádzajú najposvätnejšie miesta islamu a je najväčším vývozcom ropy na svete, pred časom zdôraznila potrebu zintenzívniť úsilie o dosiahnutie trvalej a udržateľnej mierovej dohody medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.



V reakcii na toto vyjadrenie Rijádu hovorca IS Abú Hamza al-Muhadžír prostredníctvom videopríhovoru zverejneného na konte IS na sociálnej sieti Telegram vyzval na útoky v Saudskej Arábii.



"Cieľov je veľa ... Začnite tým, že zaútočíte a zničíte ropovody, továrne a zariadenia, ktoré sú zdrojom (príjmov) tyranskej vlády," vyhlásil hovorca IS.



Uviedol, že saudskoarabské kráľovstvo podporilo normalizáciu s Izraelom otvorením vzdušného priestoru pre izraelské lety do susedných štátov Perzského zálivu.



Izrael podpísal dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom 15. septembra v Bielom dome vo Washingtone. K týmto arabským krajinám sa pripojil Bahrajn, ktorého predstavitelia v nedeľu v Manáme podpísali so zástupcami Izraela spoločné komuniké o nadviazaní plnohodnotných diplomatických vzťahov.