Islamský štát zabil počas ramadánového jedla 12 osôb šiitských milícií

Tikrít 2. mája (TASR) - Dvanásť členov Iránom podporovaných polovojenských oddielov bolo v sobotu ráno južne od irackého mesta Tikrít zabitých pri útoku bojovníkov z Islamského štátu (IS). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie policajných zložiek provincie Saláhaddín.



Príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát spustili paľbu na maringotku, v ktorej si militanti zo šiitskej organizácie Hašd šaabí (Ľudové mobilizačné sily) práve varili v rámci ramadánového pôstu predúsvitové jedlo.



Útočníci potom obytný príves zapálili a ušli, spresnila polícia s tým, že bolo po nich vyhlásené pátranie.



Irak oznámil víťazstvo nad Islamským štátom v decembri 2017 po tom, čo s pomocou vojenskej aliancie vedenej Spojenými štátmi dobyl všetky územia, ktoré v rokoch 2014 a 2015 padli týmto sunnitským extrémistom do rúk.



V krajine však ešte napriek tomu niekoľko džihádistických bojovníkov z IS zostalo doteraz a podniká sporadické útoky.



Ľudové mobilizačné sily podporované Irackou republikou vznikli v lete 2014 a boli vytvorené práve na boj proti Islamskému štátu.