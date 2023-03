Islamský štát zabil v strednej Sýrii 15 hľadačov hľuzoviek

Damask 24. marca (TASR) — Teroristická skupina Islamský štát (IS) zabila v strednej Sýrii 15 ľudí hľadajúcich púštne hľuzovky. Ďalších 40 ľudí je nezvestných. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii.



"Útočníci z IS zabili vo štvrtok najmenej 15 ľudí, vrátane siedmich civilistov a ôsmich miestnych prorežimných bojovníkov. Podrezali im hrdlá, keď hľadali hľuzovky," uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán. Dodal, že k útoku došlo v provincii Hamá.



Od februára bolo pri útokoch IS zabitých najmenej 150 ľudí, väčšinou civilistov. IS sa podľa SOHR zameriava práve na hľadačov hľuzoviek alebo pozemných mín, ktoré zanechali títo extrémisti.



Púštne hľuzovky sa predávajú v Sýrii, ktorú 12 rokov ničí občianska vojna a teraz aj ekonomická kríza, za vysoké ceny.



Stovky chudobných Sýrčanov každý rok od februára do apríla hľadajú hľuzovky v rozľahlej Sýrskej púšti, nazývanej Bádíja, kde sa ukrývajú džihádisti a je posiata pozemnými mínami.