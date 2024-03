Islamský štát zverejnil video z útoku na koncertnú sieň v Rusku

PREČÍTAJTE SI AJ: Islamský štát tvrdí, že pri Moskve útočili štyria jeho bojovníci

Paríž 24. marca (TASR) – Video údajne natočené teroristami, ktorí v piatok zaútočili na koncertnú sieň v Rusku, zverejnili v noci na nedeľu na sociálnych sieťach kontá, ktoré zvyčajne používa teroristická organizácia Islamský štát. Vyplýva to z vyhlásenia bezpečnostnej spoločnosti SITE Intelligence Group. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Video trvajúce približne 90 sekúnd zachytáva niekoľko osôb s rozmazanými tvárami a upravenými hlasmi, ozbrojených útočnými puškami a nožmi. Na záberoch zrejme zo vstupnej haly koncertnej siene počuť niekoľko sálv z útočných pušiek, vidieť je aj množstvo nehybných tiel ležiacich na podlahe a začínajúci požiar v pozadí.Konto na sociálnej sieti Telegram, ktoré video zverejnilo, patrí podľa spoločnosti SITE Intelligence Group organizácii Amák, tlačovému odboru Islamského štátu (IS).Ozbrojení muži v piatok vtrhli do koncertnej sály Crocus City Hall na severnom predmestí Moskvy a zabili najmenej 133 ľudí. K zodpovednosti za útok sa prihlásil IS.Ruské úrady ešte neobvinili z útoku túto organizáciu, ale prezident Vladimir Putin oznámil, že útočníkov zadržali, keďRuská bezpečnostná služba FSB už predtým uviedla, že útočníci boli "" s ľuďmi na Ukrajine, keď sa pokúšali ujsť z Ruska.Kyjev akúkoľvek spojitosť s útokom dôrazne odmietol.Šéfredaktorka prokremeľskej štátnej televízie RT Margarita Simonianová zverejnila dve videá z výsluchov spútaných podozrivých. Obaja sa k útoku priznali, no neuviedli, kto je jeho organizátorom.Tlačovej agentúre AFP sa nepodarilo nezávisle overiť hodnovernosť videí.