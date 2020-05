Island bude prichádzajúcim do krajiny ponúkať testy na koronavírus

Reykjavík 12. mája (TASR) - Islandská vláda v utorok oznámila, že bude ľudom prichádzajúcim do ostrovnej krajiny ponúkať test na koronavírus, po ktorom nebudú musieť absolvovať 14-dňovú karanténu, píše agentúra AFP.



Vláda uviedla, že bude ponúkať testy všetkým pasažierom prichádzajúcim na letisko v Keflavíku, jediné medzinárodné letisko v krajine. Opatrenie by malo platiť najneskôr od 15. júna.



Detaily by vláda ešte mala spresniť. Podľa súčasnej verzie testy zaplatí štát, neskôr ich však prichádzajúci budú musieť preplatiť.



Po absolvovaní testu na letisku budú ľudia môcť pokračovať do hotela alebo domov. Výsledky by mali byť známe ešte v ten deň. V prípade, že budú pozitívne, budú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Tí, ktorí sa pri príchode preukážu negatívnym testom, ho nebudú musieť podstúpiť.



Všetci prichádzajúci si budú musieť stiahnuť oficiálnu štátnu aplikáciu, ktorú používa približne 40 percent obyvateľov.



Islandské hranice sú napriek pandémii koronavírusu aj naďalej otvorené.



Island dosiaľ potvrdil 1801 prípadov nákazy koronavírusom a desať úmrtí. V máji krajina zaznamenali iba tri nové prípady, pričom vykonala najviac testov v pomere k počtu obyvateľov na svete. Ostrovná krajina hlási až 54.791 testov, čo je približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov.



V prípade, že budú opatrenia na letisku úspešné, Island ich aplikuje aj na lodné spojenia s Dánskom a Faerskými ostrovmi.