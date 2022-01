Island chce do polovice marca zrušiť všetky protipandemické obmedzenia

Reykjavík 28. januára (TASR) - Island plánuje do polovice marca zrušiť všetky protipandemické obmedzenia. Od polnoci z piatka na sobotu sa po dvoch týždňoch budú môcť znova otvoriť bary, nočné kluby i reštaurácie. Takisto sa zvýši limit počtu osôb, ktoré sa môžu stretávať na verejnosti, a to zo súčasných desať na 50. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie tamojšej vlády.



"Dnes máme dobré správy," povedala islandská premiérka Kathrín Jakobsdóttir na tlačovej konferencii v Reykjavíku. "V našom boji proti epidémii dochádza k skutočným zmenám, jednak preto, že sa vírus zmenil, a tiež pre dobrú mieru zaočkovanosti," uviedla. Dodala, že ak všetko pôjde podľa plánu, v polovici marca sa vráti "normálny život".



Plavárne, športové haly a lyžiarske strediská budú môcť byť od soboty využité namiesto súčasných 50 na 75 percent svojej maximálnej kapacity. Začne tiež platiť pravidlo dodržiavania metrového namiesto dvojmetrového rozstupu. Uvedené opatrenia budú platiť do 24. februára.



Následne je v pláne umožniť stretávanie sa až 200 osôb naraz a tiež sa skončia obmedzenia v spomínaných športových prevádzkach. Zároveň sa zrušia pravidlá týkajúce sa karantény a izolácie.



Islandská vláda chce do 14. marca zrušiť všetky opatrenia súvisiace s bojom proti pandémii koronavírusu. Podmienkou je, že sa neobjavia nové varianty a nedôjde k nárastu počtu vážnych prípadov ochorenia, ktoré spôsobia tlak na zdravotnícky systém.



"Počas rušenia opatrení je možné očakávať, že sa dočasne zvýši počet domácich prípadov nákazy, čo môže spôsobiť i nárast počtu vážne chorých a tiež narušiť chod mnohých podnikov," varovala vláda.



Na Islande je plne zaočkovaných proti covidu vyše 80 percent populácie nad päť rokov a 52 percent ľudí starších ako 16 rokov dostalo i posilňujúcu tretiu dávku. V posledných týždňoch tam hlásia zhruba 1300 novoinfikovaných denne. Celkovo tam zaznamenali 64.486 potvrdených prípadov nákazy a 46 obetí. Z 360.000 obyvateľov je momentálne okolo päť percent ľudí v karanténe alebo izolácii.