Island čoskoro predloží termín referenda o obnovení rokovaní s EÚ
Pôvodne sa očakávalo, že hlasovanie sa uskutoční až v roku 2027, no podľa pondelkovej správy portálu Politico by mohlo prebehnúť už v auguste tohto roka.
Autor TASR
Reykjavík 26. februára (TASR) - Islandská vláda čoskoro predloží parlamentu návrh termínu referenda o obnovení rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie, oznámil vo štvrtok tamojší rezort diplomacie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Návrh parlamentnej rezolúcie, ktorá umožní takéto referendum, sa pripravuje a bude predložený islandskému parlamentu na jar tohto roku,“ píše sa vo vyhlásení. Presný dátum zatiaľ nebol stanovený.
Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir už v stredu na návšteve vo Varšave uviedla, že referendum sa uskutoční v nasledujúcich mesiacoch. Pôvodne sa očakávalo, že hlasovanie sa uskutoční až v roku 2027, no podľa pondelkovej správy portálu Politico by mohlo prebehnúť už v auguste tohto roka.
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Prístupové rokovania sa začali o rok neskôr, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. V marci 2015 Island požiadal, aby sa nepovažoval za kandidátsku krajinu, čo Rada EÚ vzala na vedomie.
Krajina je však súčasťou jednotného trhu EÚ, schengenského priestoru bez hraníc a Európskeho združenia voľného obchodu. Je tiež členom NATO.
V posledných rokoch sa záujem o vstup do EÚ opäť zvýšil, čo podľa Reuters ovplyvnili rastúce životné náklady a pretrvávajúca vojna na Ukrajine. Popularitu získal aj po nedávnom zvýšenom záujme Spojených štátov o Grónsko a vyjadreniach amerických predstaviteľov na adresu Islandu.
